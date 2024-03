Anthony Edwards esquece que está ao vivo na TV reagindo à enterrada em John Collins

Antonio Eduardo é um dos poucos verdadeiros artistas de enterradas que ainda nos agracia na NBA, ele ainda é jovem e parece estar a caminho de ter uma carreira notável. A atual temporada com o Os Timberwolves de Minnesota o levou a novos patamares que muitos já esperavam. No momento, existem três equipes da Conferência Oeste que estão lutando pela supremacia e Anthony Edwards está liderando o ataque em Minnesota. Os outros dois concorrentes são os Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. No Leste, o Boston Celtics reina supremo acima de todos os times da NBA, com um recorde de 54-14 nesta temporada. Todas as outras três equipes do Wester têm atualmente 47 vitórias.

Anthony Edwards esquece que está ao vivo na TV durante a reação à enterrada em John Collins

Esta é a melhor enterrada de Anthony Edwards?

Devido a tantas enterradas que ele vem fazendo desde os tempos de colégio, é quase impossível para nós passarmos por todas as diferentes enterradas que Anthiny Edwards fez em sua carreira. Teremos que acreditar em sua palavra quando ele reagiu à enterrada que fez ontem à noite contra John Collins. Nesse jogo, os Timberwolves venceram seu segundo jogo consecutivo contra o Jazz e Edwards perdeu 32 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Um desses dois pontos foi essa incrível enterrada. Após o jogo, Ant disse ao repórter que esta foi a melhor enterrada de sua carreira até o momento.

Atualmente, a corrida para chegar às finais da NBA nesta temporada faz com que Anthony Edwards faça o melhor que pode para levar os Wolves a esta fase final do torneio. Existem apenas alguns jogadores que atualmente lideram a liga em estatísticas e resultados. Edwards definitivamente faz parte deste seleto grupo de jogadores habilidosos que realmente têm uma chance pelo título. No final da temporada, saberemos com certeza se Ant é real ou uma decepção. Até agora, ele tem nos mostrado que é um dos melhores jogadores do campeonato quase diariamente.