Anthony Joshua x Francis Ngannou PPV: Quanto custa assistir a luta online?

J.apenas alguns meses depois do anterior UFC lutador Francisco Ngannou chocou o campeão mundial dos pesos pesados Fúria de Tyson ao derrubá-lo na tela, o camaronês se prepara para um segundo desafio contra outro lutador britânico, que também conquistou o título dos pesos pesados, Antônio Josué.

Em novembro, Ngannou teria se sentido mal depois de perder o Fúria luta em decisão polêmica, apesar de derrubar o ‘Rei Cigano’. Agora, ele tem a chance de fazer outra declaração.

É a principal luta programada para acontecer na Kingdom Arena, na Arábia Saudita, que rapidamente se torna o novo palco das maiores lutas do boxe. Ngannou tornou-se a opção de emergência de AJ depois de seu oponente original, Deontay Wilder, foi nocauteado por José Parker e perdeu a chance de continuar com suas aspirações ao título dos pesos pesados.

Joshuapor outro lado, é bicampeão unificado da divisão, que perdeu pela segunda vez o título para Oleksandr Usyk em 2021. Desde então, venceu três lutas consecutivas, todas elas em 2023, nas quais mostrou um lado novo e muito mais agressivo.

Muitos esperavam Joshua procurar outro oponente de nível ou esperar pelo vencedor da luta de unificação entre Fúria e Usyk. Em vez de, O forte desempenho de Ngannou permitiu que ele desafiasse esta oportunidade.

Quando é Joshua vs Ngannou

A luta está marcada para sexta-feira, 8 de março, e o card começa às 10h ET, enquanto o evento principal está marcado para começar às 18h ET/15h PT. Será um dos eventos em torno do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontece no sábado, 9 de março.

O show será realizado na Kingdom Arena, na Arábia Saudita, com capacidade para mais de 26 mil pessoas.

Onde a luta Joshua-Ngannou está sendo transmitida nos EUA?

A luta será transmitida exclusivamente via streaming na rede DAZN.

O custo para assistir a este evento é de $ 69,99, enquanto para assinantes da plataforma está contido na assinatura mensal ao custo de $ 19,99 com contrato de 12 meses ou $ 24,99 mês a mês.