Antigos tweets de Taylor Swift expostos e são tão malucos e estranhos quanto os de Travis Kelce

EUsó recentemente os fãs ficaram satisfeitos com o vazamento de Travis KelceOs tweets de 10 anos de idade, mas agora a outra metade do poderoso casal americano teve seus tweets vazados conforme os fãs descobrem Taylor Swiftpostagens antigas nas redes sociais.

Kelce, que joga pelo Chefes de Kansas City como um tight end, pode ter se tornado a primeira pessoa cujos tweets antigos o tornaram mais popular, pois o retrataram como uma pessoa bastante simples que está aproveitando a vida.

Travis Kelce apresenta uma performance de nível Taylor Swift de uma música country que ela adoraria

Por exemplo, uma postagem antiga dizia: “Acabei de dar um pedaço de pão a um esquilo e ele quebrou tudo!!!!

Então, como será Taylor Swift se sairá depois que suas postagens forem descobertas? Bem, não há sujeira nela. Ela é muito parecida com o namorado aqui, pois reclamou de perder laços de cabelo e delineadores improvisados.

“Acabei de usar um marcador como delineador no banheiro do avião”, escreveu Swift em 2010, ao entrar no cenário musical.

Mais tarde, ela acrescentou: “É uma loucura pensar em quantos países perdi os laços de cabelo”.

À medida que o relacionamento deles continua a florescer, talvez eles realmente tenham sido feitos um para o outro com base nos tweets que vazaram.

As disputas familiares de Swift

Alguns dos tweets também zombam de sua família e de sua própria música, mostrando um lar amoroso com toda a honestidade.

Ela lamentou um presente de Natal de um ano e, em outra ocasião, ficou irritada com a mãe que zombou de uma de suas músicas mais populares.

“Eu não deveria ler sobre o fato de que minha família me deu um novo tabuleiro de scrabble (aquele que gira!) E guloseimas para gatos no Natal, certo? Tenho 85 anos?”, Swift escreveu em uma manhã descontente de inverno.

Embora ela tenha sido alvo da piada de sua mãe ao postar: “‘Hahah, realmente parece Starbucks Lovers…’ -minha mãe agora há pouco, que DEVE ESTAR DO MEU LADO. Smh.”

Swift estava se referindo a Espaço em brancoparticularmente o versículo que diz que ela “tem uma longa lista de ex-amantes”, com as pessoas pensando que parece que ela estava realmente dizendo Starbucks Lovers.