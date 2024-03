Aparição de Mark Ruffalo cancelada por evento legal sobre apoio à Palestina

Marcos RuffaloO calendário de Michael abriu um pouco… porque uma conferência na qual ele deveria falar cancelou sua aparição, e seu apoio à Palestina parece ser a chave.

O ator estava pronto para falar no MTMP – uma conferência para advogados e seus paralegais para discutir os meandros das ações judiciais coletivas, etc. A conferência acontecerá no início de abril, mas agora… parece que Ruffalo não estará lá, porque eles o estão eliminando da escalação.

Os organizadores do evento enviaram uma afirmação aos participantes esta semana, dizendo que Mark foi convidado para falar na conferência depois de interpretar um ativista/advogado ambiental no filme “Dark Waters” em 2019 – que abordou muitas das coisas que eles já fazem no mundo real. .. então eles queriam que ele aparecesse e falasse sobre os mesmos assuntos.

Ruffalo – ele próprio um ativista ambiental – seria um grande convidado da conferência, mas o evento disse que isso ocorreu antes do Hamas atacar Israel em outubro. 7 … e mais importante, antes do apoio público de Ruffalo à Palestina, especialmente no Oscar.

ICYMI … Mark falou com repórteres no Oscar e mostrou entusiasmo visível ao se dirigir para um Protesto palestino que o atrasou. Ele também vestiu um distintivo representando o Chamado dos Artistas pelo Cessar-Fogo Agora… então sim, ele estava se inclinando para sua posição pró-Palestina.

Parece que a posição de Ruffalo é demasiado controversa para a conferência MTMP… porque os organizadores dizem que não queriam que o evento fosse ofuscado pela guerra no Médio Oriente, e por Mark também. Em vez disso, eles dizem que estão cancelando a aparição de Ruffalo – apesar da possibilidade de perderem o valor da palestra no processo – e pediram aos participantes que não boicotassem o evento.

Ruffalo tem defendido abertamente uma série de causas ao longo dos anos, e isso não parou desde o ataque surpresa do Hamas em 7 de Outubro ou a subsequente invasão da Faixa de Gaza por Israel.

Em novembro, Ruffalo chamou o primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu por se referir aos palestinos em Gaza como “danos colaterais” ao mesmo tempo em que compartilhou uma petição para acabar com o “derramamento de sangue infantil” na região no mês anterior.

À primeira vista, parece que nem todo mundo que estava planejando ir ao MTMP ficou feliz com seus comentários recentes… e parece que isso está afetando os shows dele, incluindo este.