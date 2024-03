Apple Suede por departamento. da Justiça pelo Monopólio dos Smartphones

Além de seus produtos – que os federais alegam serem criados para funcionar apenas dentro do sistema da Apple – o processo afirma que a Apple fez de tudo para desligar aplicativos/programas que as pessoas tentaram usar para facilitar a comunicação em iPhones com pessoas não autorizadas. – produtos iPhone. Essencialmente, eles estão alegando que a Apple tornou impossível a interação com produtos/usuários da Apple se você também não estiver usando um produto da Apple… e eles dizem que isso viola a lei federal.