Ariana Grande finaliza divórcio de Dalton Gomez

Ariana Grande dar Dalton Gomes estão oficialmente divorciados … algo que um juiz acabou de assinar esta semana, confirmou o TMZ.

Na terça-feira, o casamento da estrela pop com Dalton chegou ao fim nos livros – com a sua previamente acordado acordo entrando em vigor … e tornando-os legalmente desvinculados, encerrando seu casamento de quase três anos, de acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ.

Não havia muito que eles precisassem fazer além de esperar por este – já estava assinado, selado e entregue há algum tempo… as rodas da burocracia só tinham que entrar em vigor.

Como informamos… Arquivos de Ariana dissolver o casamento em setembro de 2023, depois que o ex-casal se separou oito meses antes. Cerca de um mês depois, ela e Dalton chegaram a um acordo – um dos divórcios de celebridades mais rápidos já registrados. A dupla tinha um acordo pré-nupcial e não tinha filhos.

Nós contamos a história – de acordo com o acordo, Ariana teve que desembolsar um único pagamento de US$ 1.250.000 para Dalton e dividir a venda de sua casa em Los Angeles. Ela também pagará a Dalton US$ 25 mil pelos honorários de seus advogados.

Você deve se lembrar… Ariana ficou com Dalton durante o COVID em 2020 – e, no início, tudo estava indo muito bem. Mas, uma vez que as restrições do COVID foram suspensas, o relacionamento deles rapidamente piorou quando Dalton, um corretor de imóveis de Los Angeles, foi levado de volta pela celebridade de Ariana e outras mudanças no estilo de vida. Além disso, ela ficou ocupada novamente como uma estrela da lista A.