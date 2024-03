Arnold Schwarzenegger fornece atualizações sobre saúde após instalação de marca-passo

Arnold Schwarzenegger revelou que colocou um marca-passo na segunda-feira passada, depois de passar por três cirurgias de coração aberto.

O ator de 76 anos disse que agora tem uma “parte de máquina”, assim como seu personagem O Exterminador do Futuro, e disse que terá que fazer uma pausa nas idas à academia.

“Na segunda-feira passada fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina: eu tinha um marca-passo”, explicou ele em seu podcast ‘Arnaldo‘Clube da Bomba’.

“Devo dizer que apenas contar tudo isso vai contra grande parte da minha educação na Áustria, onde ninguém, nunca, falou sobre questões médicas. Guardo para mim tudo relacionado a cuidados médicos.

“Mas tenho recebido muitas mensagens e e-mails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para enfrentar as suas.

“Então, como sei que ir contra meu instinto reservado e ser transparente ajuda as pessoas, que escolha eu tenho.”

Como está a recuperação dele?

O ex-governador da Califórnia procurou tranquilizar seus fãs de que está se recuperando bem ao entrar em detalhes sobre sua condição.

“Em primeiro lugar, quero que você saiba que estou indo muito bem.” Schwarzenegger adicionado. “Fiz uma cirurgia na segunda-feira e na sexta-feira estava em um grande evento ambiental com meu amigo e colega defensor do fitness. Jane Fonda.

“A propósito, quando falamos que o exercício é a única pílula mágica para parar o envelhecimento, olhe para Jane. Ela é 10 anos mais velha que eu e fará 87 este ano!

“Ninguém jamais imaginaria que comecei a semana com uma cirurgia. Quero agradecer a toda a minha equipe da Clínica Cleveland. Todos os médicos e enfermeiras cuidaram maravilhosamente de mim e tornaram a cirurgia o mais indolor possível.”

Ele também ressaltou que foi uma cirurgia necessária por recomendação dos médicos, pois as cicatrizes anteriores lhe causaram problemas.

“Eles também me disseram que era hora de seguir em frente porque algumas cicatrizes da minha cirurgia anterior tornaram meu batimento cardíaco irregular”, disse a estrela do Exterminador do Futuro. “Já é assim há alguns anos, então mantive contato com minha equipe médica e os visitei pessoalmente pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up completo e ver como estava meu coração”.