Aryna Sabalenka jogará contra a amiga Paula Badosa 72 horas após o suicídio do namorado

Aryna Sabalenka treina em Miami apenas 48 horas após a morte de seu companheiro, jogador de hóquei no gelo Konstantin Koltsov ao suicídio.

A número dois do mundo tinha acabado de perder o namorado após supostamente se atirar de uma varanda, segundo relatos da polícia, mas em um incrível teste de coragem mental, a tenista bielorrussa enfrentará a espanhola Paula Badosasua “melhor amiga” no circuito, na segunda rodada do WTA 1000 Miami.

A demonstração de força emocional de Aryna Sabalenka no Miami Open após a trágica perda do namoradoTwitter

Após seu triunfo contra Simona Halep, Badosa foi questionada sobre a situação que a sua amiga Sabalenka atravessa e a jogadora espanhola de 26 anos mostrou-se muito empática.

“Quero dizer que não quero falar sobre isso” Badosa disse para pressionar. “Mas é claro. Como eu disse antes, ela é uma das minhas melhores amigas. Ontem conversei muito com ela. Esta manhã a mesma coisa.

“Então, eu sei o que ela está passando. Eu conheço toda a situação, o que está acontecendo. Para mim também é um choque passar por isso porque no final das contas ela é minha melhor amiga e eu não a quero sofrer, é uma situação muito difícil.

“Eu realmente não quero falar sobre isso porque eu disse que não vou falar. Ela é minha melhor amiga e eu prometi a ela. Vou ficar assim. Sinto muito.”

O que aconteceu com Koltsov?

Kolsovnascido na URSS, Bielorrússia, tinha 42 anos quando morreu na Flórida, Miami, com a polícia de Miami-Dade considerando a morte um aparente suicídio depois que ele caiu de uma varanda em Bal Harbour.

Um relatório toxicológico ainda não está disponível, mas um relatório dizia que o ex-jogador da NHL havia saltado.

“O Departamento de Polícia de Miami-Dade, Departamento de Homicídios, respondeu e assumiu a investigação do aparente suicídio de Senhor. Konstantin Koltsov“, Argemis Colomé disse em um comunicado. “Não há suspeita de jogo sujo.”

Koltsovna época, era assistente técnico do Liga Continental de Hóquei e seu clube reagiu com muita emoção e tristeza pela perda de alguém que amava.

Um comunicado do clube dizia: “Ele era uma pessoa forte e alegre, era amado e respeitado pelos jogadores, colegas, torcedores. Konstantin Evgenievich [has] escreveu-se para sempre na história do nosso clube.”