As filhas gêmeas de Diddy apoiam o pai em meio a uma investigação de tráfico sexual

Diddy As filhas gêmeas estão apoiando o pai durante esse momento difícil – e além do mais, elas não acham que ele merece ter sua vida virada de cabeça para baixo… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que são jovens de 17 anos D’Lila dar Jessie provaram ser incrivelmente resilientes depois de lidar com a morte de sua mãe Kim Porter em 2018… e como resultado, ouvimos que eles não estão tão preocupados com o que está acontecendo com o pai.