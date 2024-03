As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel abordam ‘odiadores’ por causa do casamento com veterinário do Exército

Cgêmeos unidos Abby e Bretanha Hensel acessou o TikTok no início desta semana para se dirigir aos “odiadores” que de repente tiveram algo a dizer sobre o casamento de Abby com um veterano do Exército Josh Boliche em novembro de 2023.

Na verdade, a primeira postagem no TikTok desde o anúncio do casamento no final do ano passado ocorreu alguns meses depois de 2024 e, por algum motivo, os clipes do casamento não haviam se tornado virais até agora. Alguns usuários nas redes sociais não foram nada gentis.

As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel no primeiro baile de casamento com o marido de AbbyTwitter

“A internet está muito barulhenta hoje. Sempre estivemos por aí”, os gêmeos legendaram um vídeo do TikTok de estátuas siamesas de diferentes civilizações pré-modernas.

“Esta é uma mensagem para todos os que odeiam por aí”, disse uma voz masculina em outro vídeo. “Se você não gosta do que eu faço, mas assiste tudo que estou fazendo, você ainda é um fã.”

Quando Abby e Brittany Hensel se tornaram famosas?

Abby e Brittany se tornaram as estrelas de seu próprio reality show no TLC em 2012, intitulado Abby e Bretanhamuito depois de obter reconhecimento público pela primeira vez através O programa de Oprah Winfrey em 1996

Eles nasceram com uma doença rara chamada dicefalia, que afeta um em cada 200 mil nascimentos, e compartilham a mesma corrente sanguínea, alguns órgãos vitais e genitália.

Abby controla o lado direito do corpo e Brittany o esquerdo. Os pais decidiram não optar pela cirurgia no nascimento que os separaria, mas apenas porque era uma cirurgia perigosa.