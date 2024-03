As grandes esperanças do príncipe Harry e Meghan de voltar a trabalhar como membros da realeza mais uma vez

Príncipe Harry e Meghan Markle teriam discutido o retorno como membros da realeza devido à crise de saúde em curso na Família Real.

O casal, que atualmente reside em Montecito, Califórnia, deixou o cargo de membro sênior da realeza em 2020 e mora lá com seus dois filhos, Príncipe Archie e Princesa Lilibete.

Meghan Markle não consegue impedir o Príncipe Harry de procurar e ajudar em uma aparição pública

O duque e a duquesa de Sussex teriam conversado sobre um possível retorno aos deveres reais “longamente” após a notícia de que ambos Rei Carlos e Kate Middletona Princesa de Gales, está em tratamento contra o câncer.

Diz-se que a dupla consideraria voltar ao Reino Unido para cumprir funções reais “em seus próprios termos”, mas as chances de isso acontecer permanecem mínimas, de acordo com o especialista real. Tom Quinn.

Fontes do palácio disseram anteriormente que não serão convidados a voltar e que não é provável que isso mude, mesmo considerando Carlos e Katerespectivas condições.

atormentar teria ficado “chocado e chateado” com a notícia do diagnóstico de câncer de seu pai e voou de volta ao Reino Unido para visitá-lo pessoalmente em fevereiro. Da mesma forma, o casal divulgou um comunicado enviando votos de boa sorte a Kate42, depois de anunciar seu diagnóstico de câncer em uma emocionante mensagem gravada na sexta-feira.

“Desejamos saúde e cura para Kate e a família e espero que possam fazê-lo em privacidade e em paz”, disseram, dirigindo-se Katevídeo.

Harry e Meghan retornarão à Família Real?

No entanto, atormentar e MeghanO desejo de dividir seu tempo entre o Reino Unido e os EUA não é correspondido pela Família Real, de acordo com Quinnque afirma que qualquer oferta de ajuda será rejeitada.

“atormentar sabe que nunca lhe será permitido trabalhar permanentemente em meio período na realeza, permanecendo seis meses nos Estados Unidos e depois seis meses no Reino Unido”, Senhor Quinn disse ao The Mirror.

“A família não confia mais nele e, além disso, Meghan é absolutamente contra. Há muito sangue ruim agora para que isso seja uma possibilidade remota.”

Tem havido uma série de desentendimentos verbais entre os dois lados da família nos últimos tempos, com atormentar e Meghan criticou abertamente a Família Real no passado. E essa desavença subjacente ainda não foi resolvida, o que significa que atormentar e Meghanas esperanças de um reencontro podem ser frustradas.

“Ambos Meghan e atormentar ainda espero que em algum momento eles possam ser convidados a voltar a trabalhar na realeza em seus próprios termos – é uma possibilidade cada vez menor, mas o casal falou longamente sobre isso e o fato de que o número de membros da realeza sênior está seriamente em baixa no momento reacendeu suas esperanças”, Quinn adicionado.