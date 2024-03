As palavras surpreendentes de Caitlin Clark depois de fazer história na NCAA

Caitlin Clark quebrou três grandes recordes de pontuação no basquete universitário em menos de três semanas. Finalmente, a superestrela de Iowa pode respirar. “Estou tão focada em ajudar esse time a vencer e ser tão bom que é difícil entender tudo o que está acontecendo”, disse ela. “Estou tentando aproveitar o momento.”

A vertiginosa temporada regular de Clark terminou no domingo com seu falecimento Pete Maravich como líder de pontuação geral da Divisão I da NCAA durante a vitória do sexto colocado Hawkeyes por 93-83 sobre o segundo colocado do estado de Ohio em Iowa City.

Quatro dias antes, ela derrubou Lynette WoodardO recorde de pontuação das principais mulheres universitárias de Kelsey Plum, e duas semanas antes disso, ela quebrou o recorde da Divisão I de Kelsey Plum.

O recorde de 54 anos de Maravich foi considerado o Santo Graal, e muitos observadores vão querer colocar um asterisco na conquista de Clark porque Maravich acumulou seu 3.667 pontos em 83 jogos mais de três temporadas na LSU (1967-70) e sem linha de 3 pontos ou relógio de chute.

Clark, que marcou 35 pontos contra os Buckeyes e construiu sua reputação no arremesso de 3 pontos, irá para o Big Ten Tournament com 3.685 em 130 jogos.

Caitlin Clark perde a compostura quando Maya Moore veio vê-la quebrar o recorde de pontuação da NCAA

“Espero que avance ainda mais o esporte feminino”, disse a técnica de Iowa, Lisa Bluder, “mas para mim, você não precisa quebrar o recorde de um homem para ser reconhecido. Você não precisa fazer isso. Quebrar o recorde de Lynette foi significativo. Então, para mim, admiro ‘Pistol Pete’, mas, ao mesmo tempo, não quero que isso seja o padrão para o atletismo feminino”.

Clark, que anunciou na semana passada que entraria no draft de 2024 da WNBA, disse que espera não ser lembrada apenas por estabelecer recordes em Iowa.

“Espero que as pessoas se lembrem de mim pelo jeito Joguei com um sorriso no rosto, meu fogo competitivo”, disse ela. “Claro, eles podem se lembrar das vitórias, mas também da diversão que eu e meus companheiros de equipe tivemos juntos.”

A atenção sobre Clark tem aumentado a cada temporada desde que ela chegou a Iowa em 2020, e os holofotes têm sido especialmente brilhantes desde que ela liderou os Hawkeyes ao jogo do campeonato da NCAA no ano passado.

Seus acordos de nome, imagem e semelhança com Nike, Gatorade e State Farm, entre outros, fizeram dela uma das atletas, universitárias ou profissionais, mais visíveis do país. Sua busca por recordes de pontuação, combinada com seu estilo de jogo chamativo, atraiu a atenção da mídia em uma quantidade que sobrecarregaria a maioria dos jovens de 22 anos.

“A maior parte da minha maturidade e crescimento tem sido capaz de lidar com isso e equilibrar tudo que está acontecendo ao meu redor e o barulho ao meu redor”, disse ela, “e obviamente pode ser difícil às vezes. Mas eu nunca mudaria isso por nada no mundo.”

Os Hawkeyes estão de folga até o início do Torneio Big Ten, no final desta semana. Eles são o segundo colocado, o que significa que não jogarão até as quartas de final de sexta-feira em Minneapolis.

Ela irá para a pós-temporada em busca de conferências e campeonatos nacionais, não de marcar recordes.

O fato de ela chegar aos jogos finais em Iowa no topo da tabela de pontuação de todos os tempos da NCAA é algo que ela ainda não entendeu totalmente.

“É realmente uma loucura pensar nisso”, disse ela. “Se você tivesse me contado isso antes de minha carreira universitária começar, eu teria rido na sua cara e dito: ‘Não, você é louco’”, disse ela. “Sempre fui capaz de marcar gols. As pessoas não entendem quantos jogadores vieram antes de mim e foram capazes de marcar gols em um ritmo tão alto e fazer isso por times que eram muito, muito bons.”