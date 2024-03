As regras propostas de Jake Paul x Mike Tyson foram reveladas e os fãs não gostam delas

TO mundo do boxe ainda está muito dividido depois Netflix anunciou que Jake Paul está lutando contra Mike Tyson e o evento será transmitido em sua plataforma no dia 20 de julho. A indignação com a idade avançada de Tyson é o sentimento mais comum entre os fãs de boxe, mas também há uma grande parte deles que acredita que Mike vai arrasar. Jake Paulo. Os fãs do Youtuber obviamente o apoiam para vencer a luta contra uma lenda e alguns até ousam dizer que ele vai nocautear. Para muitos, esta diferença de idade é demasiado grande para ser ignorada e Mike Tyson tem lutado com problemas de dor no corpo há anos. Além disso, qualquer tipo de traumatismo craniano reage de maneira diferente em um senhor idoso em comparação com um jovem. Regras precisam ser aplicadas a essa luta, mas ainda não foram oficializadas. Estas são apenas as regras propostas se a partida for uma exibição.

O treinamento pouco convencional de Jake Paul versus a coragem de Mike Tyson, quem vencerá a luta?Twitter

Regras propostas para a luta entre Jake Paul e Mike Tyson

Os fãs de boxe estão um pouco indignados com as novas regras propostas para o Jake Paul x Mike Tyson luta foi liberada. Quando o ex-campeão dos pesos pesados ​​voltou às atividades, ele e Roy Jones Jr., lutou por 8 rounds e não houve vencedor declarado. Empatou e os dois pareciam bastante cansados ​​logo após a luta. Primeiro temos o tamanho da luva, que será de 16 onças em vez das luvas habituais de 16 onças. Isso faz sentido, nenhum dos dois lutadores deveria fazer qualquer objeção. Além disso, cada uma das 8 rodadas acordadas durará 2 minutos em vez de 3. Até agora, não parece que isso fará muita diferença.

Mas é aqui que as regras propostas ficam um pouco absurdas. Não haverá juízes oficiais para esta luta, segundo decisão oficial. Outra regra é que nenhum vencedor será declarado após o término da luta, a menos que haja nocaute. Por último, mas não menos importante, cada lutador precisa passar por um teste de EEG e EKG antes da luta. Isso garantirá que nenhum lutador abusará de qualquer tipo de esteróide perto da data do evento. Os fãs ficam indignados com essas regras porque não sentirão que nada está em jogo. Mas as pessoas precisam parar de colocar Mike Tyson em um pedestal, o homem ainda está chegando aos 58 anos. O que você acha dessas regras para o evento de 20 de julho?