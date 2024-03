Assista Demetrious Johnson lutar e derrotar um adversário de 6-3 e 248 libras em um torneio de jiu-jitsu

O ex-campeão do UFC e detentor do título do ONE Championship, Demetrious Johnson, se destacou no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Brasileiro, conquistando o ouro na divisão escolhida da divisão Masters de 154,6 libras e medalhando no peso absoluto.

Este último exigiu que Johnson, que tem 5-3 e pesava aproximadamente 155 libras para a competição, enfrentasse gigantes como o adversário de 6-3 e 248 libras que ele lutou nas quartas de final.

Infelizmente para o homem maior, Michael Sante Medina, o tamanho não foi suficiente para superar a astúcia de Johnson, que venceu a luta nos últimos segundos da luta de luta agarrada no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, Flórida.

“Ele é uma fera, cara”, disse Medina depois. “Manter aquele cara quieto é a coisa mais difícil que já fiz. Ele é rude.

Johnson acabou ficando aquém na final do torneio peso aberto, submetendo-se a um triângulo de Brendan Paul Gagnon, que supostamente pesava 215 libras.

Ainda assim, nada mal para um peso mosca.

Johnson já havia dito que competições de luta livre como o Pan-Americano são parte do que o mantém inspirado no crepúsculo de sua carreira condecorada.

Confira o vídeo abaixo para ver o videoblog de Johnson sobre a experiência e os destaques de suas partidas.