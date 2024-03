Astrid Wett e Ebanie Bridges brigam pela eliminatória Paul vs. Tyson, envolvendo uma indiferente Jill Scott

Astrid Wettconhecida por seu duplo papel como Apenas fãs estrela e influenciador do boxe, lançou o desafio à lenda do futebol inglês Jill Scottconvocando um confronto final na eliminatória do Jake Paulo vs. Mike Tyson lutar.

Apostaque possui um recorde de boxe de 3 a 0, recorreu às redes sociais para desafiar Scottexpressando confiança de que a luta seria um evento com ingressos esgotados e um grande prêmio para Scott.

No entanto, Aposto desafio provocou uma resposta surpreendente do ex-campeão mundial peso galo Pontes Ebanie. Pontesque recentemente perdeu seu título IBF para Miyo Yoshidaaproveitou a oportunidade para propor um acordo diferente, sugerindo que ela deveria enfrentar Aposta na eliminatória. No entanto, Aposta parecia não estar familiarizado com PontesPerguntando, “Genuinamente – quem é esse?”

Bridges está procurando alguma ação no boxe

Pontes defendeu seu desafio, citando o valor promocional e o fascínio de um pagamento significativo. Ela expressou frustração por esperar pelas lutas e declarou sua disposição para entrar no ringue por dinheiro e ação. Pontes’ movimento ousado adiciona um toque intrigante aos possíveis confrontos na eliminatória.

Enquanto isso, Jill Scott permaneceu em silêncio sobre o desafio, deixando os fãs especulando se ela aceitaria o convite para entrar no ringue de boxe. Enquanto o mundo do boxe vibra com a expectativa pelo Jake Paul x Mike Tyson lutar, Aposta, Pontese potencialmente Scott poderia fornecer uma adição inesperada e emocionante ao evento.