Atualização das classificações de deficiência VA: Quais são as mudanças mais recentes para problemas digestivos?

Tele Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) anunciou recentemente atualizações significativas para o Cronograma VA para Classificação de Deficiências (VASRD), visando especificamente condições digestivas. Essas mudanças refletem os avanços no tratamento e no conhecimento médico, visando garantir uma remuneração mais precisa aos Veteranos. Dentre as alterações, há três ajustes de destaque que impactarão diretamente os Veteranos.

“Estas são apenas algumas das mudanças que estão sendo feitas na forma como as condições do sistema digestivo são avaliadas com base em informações médicas atualizadas”, disse Subsecretário de Benefícios Josh Jacobs.

“As atualizações alinharão mais os critérios de classificação com o objetivo declarado do cronograma de classificação, que é fornecer avaliações com base na deficiência média da capacidade de ganho de cada veterano”.

Qual é a classificação VA para deficiência gastrointestinal?

Em primeiro lugar, a doença celíaca, uma doença autoimune que afeta o processamento do glúten no organismo, terá agora critérios de classificação específicos.

Anteriormente avaliada através de analogias, a doença celíaca será agora avaliada sob o seu próprio código de diagnóstico, permitindo potencialmente avaliações que variam de zero a 80 por cento.

Em segundo lugar, os critérios de classificação para a síndrome do intestino irritável (SII) foram revistos. Em vez de opções limitadas, os veteranos podem agora ter direito a avaliações de 10, 20 ou 30 por cento com base na frequência dos sintomas, garantindo uma avaliação compensável para todos os indivíduos afectados.

Por último, foram abordadas as avaliações de hemorróidas internas e externas. Anteriormente, os casos ligeiros ou moderados recebiam avaliações nulas ou limitadas, mas com os critérios actualizados, os casos ligeiros ou moderados qualificar-se-iam para uma avaliação de 10 por cento.

É importante ressaltar que essas atualizações não alterarão as classificações atuais dos veteranos e quaisquer alterações só ocorrerão se houver uma melhoria suficiente na deficiência. As reclamações pendentes antes da data de implementação serão consideradas segundo os critérios antigos e novos, sendo aplicado o resultado mais favorável.

Desde setembro de 2017, o VA tem atualizado consistentemente o cronograma de classificação em vários sistemas corporais para refletir os avanços na compreensão e no tratamento médico. Para obter mais detalhes sobre essas mudanças e como elas podem afetá-lo, visite a página do Federal Register ou entre em contato com os benefícios do VA para obter assistência.