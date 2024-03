Autógrafos raros de Elon Musk e Steve Jobs vão a leilão

Elon Musk dar Steve Jobs‘As assinaturas são uma espécie de Santo Graal para os entusiastas da tecnologia… e se você estiver disposto a gastar muito dinheiro, poderá ter sorte e conseguir um de seus evasivos autógrafos.

Fale sobre um cobiçado pedaço da história… uma guerra de lances acabou em Leilão RR para canhoto de ingresso de cinema assinado por Jobs – e há também o super raro EspaçoX cartão de visitas assinado pelo próprio Musk!!

Como você pode ver, a assinatura de Steve está no verso de um ingresso de cinema de “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”, de 2003, no Century Cinema 16 em Mountain View, CA.

Apesar de um pequeno rasgo feito pelo porteiro antes de assiná-lo, a assinatura permanece intacta e em bom estado.

Ele também vem com uma carta detalhada de procedência do destinatário do OG, que diz que ser um grande fã da Apple e de repente avistar Steve e sua família no cinema foi um grande negócio.

O fã esperou até o final do filme para pedir seu autógrafo – e a espera valeu a pena porque Steve pegou seu próprio ingresso de cinema para assinar, pois eles não tinham um pedaço de papel.

Enquanto isso, a assinatura da EM em um cartão de visita da SpaceX – assinado com ponta de feltro preta – é como um pedaço da história da vanguarda da exploração espacial.