Azealia Banks diz Beyoncé Panders para fãs brancos, Taylor Swift com ‘Cowboy’

Azealia descarregou Bey no passado, mas agora está convencida de que sua ex-Black Girl Superhero está fazendo uma fachada de faça-si-faça para os eleitores caucasianos do Grammy apenas para ganhar o esquivo prêmio de Álbum do Ano.

Ela então fez referência a Beyoncé cantando “Daddy Lessons” com The Chicks durante os CMAs de 2016 – “Você sempre compartilha sua plataforma com mulheres brancas que têm tanto ciúme de você, mas têm um longo histórico de sabotar as carreiras de outras mulheres negras.”