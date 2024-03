Baker Mayfield e Buccaneers concordam em acordo plurianual no valor de até US$ 115 milhões

Tele Bucaneiros de Tampa Bay e zagueiro Baker Mayfield supostamente concordou com um contrato de três anos no domingo no valor de até US$ 115 milhões, incluindo US$ 50 milhões garantidos, de acordo com fontes de vários meios de comunicação.

Mayfield, 28 anos, receberá US$ 30 milhões em 2024 e US$ 30 milhões em 2025, com US$ 20 milhões garantidos no segundo ano do acordo. Seu salário aumentará para US$ 40 milhões em 2026.

A competição do Bucs QB esquenta: Baker ou Trask serão suficientes?TW/@kyleburger

Ele garantiu um contrato de um ano na temporada passada, depois de jogar com quatro times diferentes nas últimas três temporadas. Mayfield levou Tampa Bay à terceira consecutiva NFC Sul título.

A primeira escolha geral do draft de 2018 e vencedora do Troféu Heisman arremessou para 4.044 jardas e 28 touchdowns, o melhor da carreira, no ano passado.

A dupla Baker Mayfield-Mike Evans continua

Mayfield concordou com o contrato apenas dois dias após o wide receiver dos Buccaneers Mike Evans assinou uma extensão de contrato de dois anos no valor de US$ 52 milhões.

Ambos perderam a oportunidade de testar seu valor na agência gratuita, o que diz muito sobre a nova cultura vencedora em Tampa Bay.

Evans, 30 anos, é o primeiro jogador do NFL história para iniciar sua carreira com 10 temporadas consecutivas de pelo menos 1.000 jardas recebidas, então permanecer onde estava foi o primeiro passo fundamental para dar alguma continuidade ao time.