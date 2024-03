Baleias jubarte machos fotografadas fazendo sexo, as primeiras capturadas pela câmera

Duas baleias jubarte foram flagradas em algumas atividades muito adultas, as primeiras fotos desse tipo apresentando a espécie… e acontece que ambas as baleias eram caras!

O negócio é o seguinte… um estudo recém-publicado em Ciência dos Mamíferos Marinhos apresenta fotos que documentam um encontro sexual entre um par de baleias jubarte na costa do Havaí, supostamente as primeiras fotos de duas baleias jubarte fazendo sexo com penetração. História!