Barcelona vence o Napoli e chega às quartas de final da Liga dos Campeões

Barcelona está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões após uma vitória por 3 a 1 sobre o Napoli na noite de terça-feira.

O empate 1-1 em Nápoles foi um resultado positivo para o Barcelona rumo à segunda mão da eliminatória da Liga dos Campeões com o atual campeão italiano.

Dada a sua forma recente e irregular no mercado interno, Xavi Hernández esperava um início rápido para colocar os donos da casa em posição de controle na eliminatória e foi exatamente isso que conseguiu.

Os Blaugrana foram 2 a 0 em 17 minutos de jogocom Raphinha fornecendo a assistência para ambos os golpes.

O primeiro desses dois gols veio Fermín Lopezque está em ótima forma, já que o brasileiro fez um passe para ele dentro da área e ele calmamente colocou a bola no canto inferior.

Raphinha poderia então ter se tornado o artilheiro com um chute de dentro da área que acertou a trave direita. Do lançamento lateral resultante, Raphinha deu o último toque em um movimento um pouco confuso com a bola balançando para Joao Canceloe ele converteu o chute para o meio do gol.

O Nápoles enfrentava a tarefa nada invejável de precisar de marcar dois golos fora de casa, mas o primeiro surgiu à meia hora da primeira parte.

Foi um gol de equipe que lembrou por que essa equipe conseguiu ter tanto sucesso sob Luciano Spalletti ultima temporada.

Amir Rahmani acabou sendo libertado dentro da caixa, cortesia de Matteo Politanoe Rrahmani’s o chute foi habilmente convertido para o fundo da rede.

Napoli ficará frustrado com chances perdidas

Dizer que a determinação defensiva do Barcelona estava assegurada seria um exagero, já que o Nápoles procurava o empate na eliminatória.

Desde o início da segunda parte foram os campeões italianos que criaram todas as oportunidades e controlaram o jogo.

Primeiro foi Khvicha Kvaratskhelia que se firmou dentro da área antes de chutar ao lado, então foi Victor Osimhen que se soltou e pareceu derrubado dentro da área, mas o árbitro negou apelos.

Alberto EstevezEFE

Raphinha então forçou uma defesa Alex Meret que desviou de forma brilhante a bola para longe do perigo, lembrando ao Nápoles a eficácia do Barcelona no contra-ataque.

Lamine Yamal pensei que ele marcou um gol decisivo, mas foi anulado por impedimento.

Este gol de empate acabou acontecendo Roberto Lewandowski enquanto o Napoli lançava os jogadores para frente em busca do empate.

Sergi Roberto fez um passe para o atacante polonês, que teve a tarefa fácil de acertar a bola na rede vazia, garantindo a vaga do Barcelona nas quartas-de-final.