Barry Keoghan apoia Sabrina Carpenter no show de Taylor Swift em Cingapura

Isso foi bastante digno de nota com a presença de Barry … que está namorando Sabrina, e que estava na frente e no centro para ver sua namorada fazer suas coisas no palco antes de TayTay aparecer.

Observe… ele parecia bastante encantado ao observá-la, cobrindo a boca e aparentemente cantando junto. Assim que o set de Sabrina terminou, ela foi vista indo até a tenda VIP com ele para assistir ao ato principal… é seguro dizer que o romance deles está forte – seja aqui nos Estados Unidos ou no exterior.

BK estava longe de ser a única estrela mundial no prédio, aliás – Lisa do Blackpink também estava no show no domingo… e ela realmente tirou uma foto com a própria T-Swift, o que foi épico.