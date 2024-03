Becky Lynch: A WWE estava ‘tratando mal’ Ronda Rousey, ‘ela não conseguia lutar’ no início

Ronda Rousey se tornou uma das estrelas mais comentadas da WWE durante seu tempo na empresa, mas pode ter sido um caso de muita coisa, muito cedo.

Quando Rousey fez sua estreia no ringue da WWE na WrestleMania 34 em abril de 2018, ela impressionou fãs e críticos com uma performance divertida em uma partida que contou com as lendas do entretenimento esportivo Kurt Angle e Triple H, bem como executivo da WWE e veterano na tela personagem Stephanie McMahon. Rousey se juntou a Angle contra o poderoso casal Triple H e McMahon, vencendo a disputa da história quando Rousey finalizou McMahon com um armlock, o mesmo movimento que ela era sua especialidade durante uma corrida de grande sucesso no UFC.

Rousey tornou-se um membro proeminente do elenco da WWE antes de deixar a empresa em 2023, e recentemente falou publicamente sobre os problemas que enfrentou com vários executivos da WWE.

A atual superestrela da WWE, Becky Lynch, foi questionada sobre os comentários de Rousey sobre A hora do MMAe ela primeiro respondeu oferecendo seu próprio relato sobre os altos e baixos de trabalhar para a gigante do entretenimento.

“Tenho uma visão e uma experiência muito diferentes da WWE”, disse Lynch. “Eu sempre quis fazer isso. Isso é o que eu sempre quis fazer. Eu amo isto. Eu amo isso e é perfeito? Não, nada é. Nada é. Já trabalhei em pequenas delicatessens e você pensava: ‘Como funciona esse lugar?’ O tamanho da WWE e a quantidade de talentos e pessoas que fazem com que ela seja transmitida ao vivo na TV cinco horas por semana quando você está apenas falando sobre Cru e Esmagar, e então você tem pay-per-views e então você tem NXT- então há tantas pessoas que estão por trás disso, então você estará lidando com muitas pessoas, então terá algumas experiências negativas. Mas este é o meu sonho. Sempre quis que fosse bom, sempre olhei para mim, como posso ser melhor? Como posso melhorar a divisão? E sempre trabalhei para melhorar.

“Coisas como a criatividade, não, nem sempre são ótimas. Há uma história de que isso não faz sentido para mim, mas ninguém pessoalmente se pergunta: ‘Como podemos fazer Becky Lynch parecer horrível?’ Mas eles têm tanta coisa acontecendo, há tanta coisa acontecendo e o fato de que fazemos tudo do jeito que fazemos, e mesmo em um momento em que notoriamente os programas estavam sendo reescritos enquanto íamos ao vivo na TV, e nós ainda assim fizemos e ainda fomos lá, ainda atingimos nossos tempos e ainda fizemos o show funcionar – e não, nem sempre foi ótimo, mas muito disso foi feito o melhor que podíamos. Ninguém quer ir lá e fazer um trabalho ruim ou fazer alguém ficar mal.”

Em relação especificamente a Rousey, Lynch sugeriu que a fama que Rousey alcançou no UFC pode ter levado os tomadores de decisão da WWE a pressioná-la muito rapidamente. Rousey foi a primeira campeã peso-galo feminino do UFC e competiu em uma série de competições de alto nível que atraíram milhões de compras em pay-per-view, com seu tempo no topo chegando a um fim abrupto após derrotas consecutivas por nocaute para Holly Holm e Amanda Nunes.

Lynch e Rousey trabalharam juntas em várias ocasiões (notavelmente, ao lado da lutadora Charlotte Flair, Lynch e Rousey competiram no evento principal da WrestleMania 35, a primeira vez que mulheres foram a atração principal do evento principal da WWE), e enquanto Rousey se manteve firme com muitos dos nomes da empresa artistas mais experientes, Lynch acha que o início rápido de Rousey pode tê-la prejudicado no longo prazo.

“Ela estava vindo de uma indústria diferente”, disse Lynch. “Ela era uma estrela e deveria ter sido tratada de forma diferente em termos de – acho que ela teve um primeiro lançamento tão bom que todos pensaram: ‘Oh, ela sabe lutar’. Quero dizer isso com respeito, mas ela não sabia lutar.

“O que fazemos não é algo que você possa fazer apenas uma boa partida e depois, ‘OK, sim, vou para as corridas’. É um ofício, e você tem que aprender seu ofício, e você tem que ser diligente em aprender seu ofício. Mas todo mundo tratou a Ronda como se ela já soubesse porque quando ela entrou ela foi boa naquela primeira luta, mas ela também estava trabalhando com o Kurt Angle, ela estava trabalhando com o Triple H, Stephanie McMahon. Foi uma partida bem ensaiada porque todos queriam que ela tivesse sucesso. E então foi, ‘OK, ela pode fazer isso, vamos para as corridas’, e isso foi um mau manejo dela, porque ela era uma estrela por si só e tinha feito muito pelo MMA.

“Então, em termos disso e de reserva, não foi bem feito, mas minha experiência vindo de ninguém pensando que eu valeria alguma coisa e me tornando muito valioso para a empresa e muito valioso para o wrestling em geral, é porque eu amei. Porque eu adorei e procurei fazer. Ela entrou e acho que encontrou um lugar que gostou, gostou, mas nunca procurou fazer isso desde muito jovem, e acho que isso muda a experiência que você tem quando entra em um lugar.”

Lynch, que está no meio de um tour pela mídia para promover sua autobiografia Becky Lynch: O homem: não é uma garota comum, também foi convidado a comentar sobre as recentes acusações de tráfico sexual feitas ao ex-chefe da WWE, Vince McMahon. Ela elogiou sua relação de trabalho com McMahon e suas contribuições para o negócio do wrestling, mas chamou as acusações de “horríveis” e disse que, embora não tenha sofrido maus-tratos, “odeio que alguém tenha passado por isso”.

Quanto a Rousey mencionar especificamente os executivos da WWE John Laurinaitis e Bruce Prichard em suas reclamações, Lynch se recusou a falar sobre o assunto, já que Rousey não disse especificamente como os dois a cruzaram. Espera-se que mais detalhes sobre o tempo de Rousey na WWE sejam revelados em seu próximo livro de memórias, Nossa luta.

“Eu não li o livro, então tudo o que estou ouvindo está fora de contexto, então você não sabe o que é uma manchete e o que fica mais contextualizado se você ler o livro”, disse Lynch.