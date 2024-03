Bellator fecha acordo com a Warner Bros. Discovery para transmitir eventos sobre Max começando com o card de Belfast

Bellator tem uma nova casa de transmissão.

A promoção de propriedade da PFL garantiu um acordo de distribuição com a Warner Bros. Discovery para todos os próximos eventos do Bellator Champion Series que serão transmitidos no serviço de streaming Max, começando com o cartão de Belfast na sexta-feira, 22 de março. 2024 com programação paralela também disponível em outras redes da Warner Bros. Discovery, incluindo uma lista de conteúdo transmitido pela TNT Sports na truTV com detalhes da transmissão a serem anunciados em uma data posterior.

O card do Bellator de Belfast está programado para começar às 13h ET de sexta-feira no Max. O show será encabeçado por uma luta pelo título dos meio-pesados, enquanto Corey Anderson luta contra Karl Moore para coroar um novo campeão até 205 libras, depois que Vadim Nemkov desocupou o cinturão para passar para o peso pesado.

“Após nossa histórica aquisição do Bellator, a Professional Fighters League tem o orgulho de fazer parceria com a Warner Bros. Discovery para que a tão aguardada Bellator Champions Series seja transmitida exclusivamente no Max para fãs nos Estados Unidos, sem custo extra para os assinantes, quando a franquia global será lançado em 22 de março”, disse o CEO da PFL, Peter Murray, em um comunicado à imprensa. “Estamos entusiasmados para que o público sintonize a nova casa do Bellator no Max para oito eventos do Bellator Champions Series em 2024 que acontecerão em cidades icônicas ao redor do mundo, apresentando lutas pelo título mundial e as maiores estrelas dos esportes de combate.

“Há uma demanda incrível por conteúdo premium de MMA durante todo o ano nas principais plataformas de mídia e este é o mais recente marco na ambição da PFL de levar o melhor do esporte ao público em todo o mundo.”

Antes deste novo acordo de transmissão, o Bellator foi ao ar principalmente no Showtime, enquanto a promoção ainda era propriedade da Paramount. A PFL comprou a promoção no final de 2023 e anunciou planos para manter o Bellator funcionando como uma entidade separada, com oito eventos globais planejados para 2024.

Aqui está a programação completa dos eventos do Bellator em 2024, com todos os cards agora transmitidos ao vivo no Max:

Sexta-feira, 22 de março, 13h (horário do leste dos EUA) – Bellator Champions Series Belfast – The SSE Arena, Belfast

Sexta-feira, 17 de maio – Bellator Champions Series Paris – Accor Arena

Sábado, 22 de junho – Bellator Champions Series Dublin – 3Arena

Sábado, 7 de setembro – Bellator Champions Series San Diego – Pechanga Arena

Sábado, 14 de setembro – Bellator Champions Series Londres – OVO Wembley

Sábado, 12 de outubro – Bellator Champions Series Chicago – Wintrust Arena

Sábado, 16 de novembro – Bellator Champions Series Paris – ADIDAS Arena

Terça-feira, 31 de dezembro – Bellator Champions Series – TBD

Max também terá um catálogo antigo de eventos do Bellator disponíveis para assinantes de mais de 300 eventos e mais de 3.000 lutas na história da promoção.

O novo acordo para o Bellator chegar a Max ocorre depois que o PFL garantiu um acordo separado de direitos de transmissão com a ESPN, onde a promoção continua a ser transmitida durante todo o ano. A PFL inicia sua temporada de 2024 em abril, com esses eventos sendo transmitidos em várias redes ESPN, incluindo streaming pela ESPN+.

Ainda este ano, a Warner Bros. Discovery fará parceria com a ESPN e a FOX em um novo serviço de streaming de esportes que combinará ativos de todas as três redes sob o mesmo guarda-chuva, onde os usuários poderão pagar uma taxa para assistir esportes disponíveis exclusivamente nesses canais.