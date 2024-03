Ben Affleck, Barbra Streisand e outras celebridades doam muito na corrida para o Senado da Califórnia

Hollywood está mais uma vez a esvaziar os seus bolsos colectivos nesta época eleitoral – doando generosamente às campanhas de vários Democratas que disputam um assento altamente cobiçado no Senado dos EUA.

O TMZ vasculhou os arquivos da Comissão Eleitoral Federal e descobriu que a maior parte da elite de Tinseltown transferiu seu apoio financeiro para as campanhas de Adam Schiff, Bárbara Lee dar Katie Porter … que estão se enfrentando pela chance de ocupar o cargo do falecido senador. Diane Feinsteinestá definido.

Ex-estrela da MLB Steve Garvey, que concorre como republicano, aparentemente não recebeu doações de pessoas que se identificam com a FEC como ator, músico ou atleta. Com isso dito, as pesquisas mostram que ele está indo muito bem.

Isso não pode ser dito dos democratas na corrida primária. Devemos observar… este pode não ser um retrato completo das doações, e algumas celebridades podem ter doado mais do que o número listado.

Para Schiff:

– Robin Dearden (US$ 6.600)

– Erva Alpert (pelo menos $ 3.300)

– Barbara Streisand (US$ 1.500)

– Holanda Taylor (US$ 1.000)

– George Takei (US$ 750)

– Lily Tomlin (US$ 350)

– Jackson Browne (US$ 400)

– Joana Jett (US$ 275)

– Diane Lane (US$ 235)

Quanto a Bárbara Lee… Ben Affleck parece bastante entusiasmado com a candidatura dela, já que ele perdeu milhares de dólares em sua candidatura – e até mesmo sua filha, Toletdesembolsou um belo centavo também.

Para Lee:

– Ben Affleck (pelo menos US$ 6.600)

– Violeta Affleck ($ 3.050)

– Jackson Browne (pelo menos $ 3.300)

– Graham Nash (US$ 2.500)

– Kal Penn (US$ 500)

Para Porter:

– Graham Nash (US$ 3.300)

– Bonnie Wright (US$ 2.000)

– Susan Sarandon (US$ 500)

– George Takei (US$ 500)

Várias celebridades mergulharam duas vezes… com George Takei doando para Porter e Schiff. Da mesma forma, Graham Nash deixou cair um pouco de dinheiro para Porter e Lee. Jackson Browne fez questão de contribuir para as campanhas de Schiff e Lee.

Algumas celebridades estão fazendo mais do que doar dinheiro… algumas estão dando apoio nas redes sociais – como John Lendaque apoiou publicamente Lee,

Na verdade, Joseph Gordon-Levitt está até narrando um anúncio veiculado para Schiff.