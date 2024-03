Ben Affleck e Jennifer Garner mantêm a civilidade na visita à Disneylândia para o aniversário do filho

Ben Affleck e Jennifer Garner estão conseguindo manter as coisas civilizadas ao mesmo tempo em que cuidam dos filhos após o divórcio.

O ex-casal se separou em 2015 em um divórcio que Affleck disse que foi o “maior arrependimento” de sua vida. Mas eles assumiram o compromisso de manter boas relações com seus filhos e se juntaram para uma viagem à Disneylândia esta semana.

Jennifer Garner mostra todas as ‘coisas’ malucas que carrega na bolsa: “Tenho vergonha até de mostrar”

Eles viajaram para o parque temático de Anaheim, seu filho Aniversário de 12 anos de Samuel. Além do filho mais novo, Affleck e Garner também tem duas filhas, Violeta, 18, e Seraphina, 15.

Em fotos obtidas pelo Page Six, a atriz de ’13 Going On 30′ optou por um look casual, vestida com suéter preto e calça jeans escura. Ela quase se disfarçou para o público ao combinar a roupa com óculos escuros e um boné de beisebol para esconder sua identidade.

Affleck foi mais aberto sobre sua presença no parque, simplesmente vestindo uma camisa branca e uma jaqueta preta, com jeans e enterradas da Nike para o passeio de sábado.

Como é normal para os casais de Hollywood, eles foram acompanhados por vários funcionários enquanto caminhavam pelo parque.

Durante todo o passeio, Garner foi fotografado de mãos dadas com Samuel, que tem uma estranha semelhança com sua mãe. O jovem vestia uma camiseta com um enorme raio branco na frente e uma calça jeans azul clara.

Quem Ben Affleck e Jennifer Garner estão namorando agora?

Apesar de terminarem o casamento de 13 anos em 2018, três anos depois de terem desistido inicialmente, os dois atores tornaram-se co-pais modelo.

Depois de finalizar o divórcio, Affleck decidiu reacender seu romance com sua ex-namorada Jennifer Lopez. A dupla se casou em Las Vegas em 2022 e parece inseparável depois de ser vista fazendo as malas no PDA.

Com López na foto, os gêmeos da cantora de ‘Jenny from the Block’, Max e Emme, quem ela divide com o ex-marido Marco Antônio, também são vistos regularmente com Affleck. Mas parece que todos se dão bem, com López54, elogiando Garner como pai “incrível”, acrescentando que ela e Ben “trabalham muito bem juntos” como co-pais.

Garner, enquanto isso, está namorando empresário João Miller desde 2018, embora ainda não se saiba se o casal já tem planos de se casar.