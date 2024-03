Benefícios SNAP do Texas, março de 2024: Quem receberá o pagamento esta semana?

FOTO é um programa de assistência federal que oferece benefícios nutricionais a indivíduos e famílias de baixa renda, ajudando-os a comprar alimentos e a melhorar sua ingestão alimentar em parcelas mensais. Quais são as datas de pagamento para março?

O SNAP visa aliviar a fome e a insegurança alimentar entre as populações vulneráveis, promovendo o acesso a alimentos nutritivos para aqueles que necessitam e no Texas, Benefícios do SNAP são administrados pelo Comissão de Saúde e Serviços Humanos do Texas (HHSC) para residentes elegíveis que atendam a renda e outros requisitos.

Os participantes recebem benefícios em um cartão de transferência bancária eletrônica (EBT), semelhante a um cartão de débito, que podem usar para comprar alimentos elegíveis em varejistas autorizados de alimentos e bebidas permitidos.

Como se inscrever no SNAP

Para se qualificar para os benefícios do SNAP em Texas, os indivíduos e as famílias devem atender a determinados critérios de elegibilidade, incluindo limites de renda, tamanho da família e cidadania ou status de imigração. O Texas HHSC determina a elegibilidade com base nesses fatores.

Os residentes do Texas podem solicitar benefícios SNAP online através do site Your Texas Benefits, por telefone, por correio ou pessoalmente em um escritório local do HHSC. O processo de inscrição envolve o fornecimento de informações sobre renda familiar, despesas, bens e outros detalhes relevantes.

Os candidatos aprovados recebem um valor de benefício mensal com base em fatores como tamanho da família, renda e despesas. Esses benefícios são depositados no Cartão EBTque pode ser usado para comprar alimentos elegíveis em varejistas participantes, incluindo mercearias, supermercados e feiras livres.

Como posso verificar meus benefícios do SNAP no Texas?

Para verificar o saldo da sua conta de benefícios SNAP, você tem várias opções:

Utilize o aplicativo móvel Your Texas Benefits, acessível para dispositivos Android e Apple. Se ainda não criou uma conta, você pode configurar uma no aplicativo selecionando “Configurar uma nova conta”.

Visite YourTexasBenefits.com para verificar seu saldo online.

Ligue para o Helpdesk da Lone Star em 800-777-7328 para obter assistência na verificação de seu saldo.

Além disso, você pode verificar seu saldo:

Depois de fazer uma compra, seu recibo exibirá o saldo restante.

Antes de efetuar uma compra, informe-se sobre seu saldo na loja, desde que ofereçam esse serviço.

Observe que o uso de qualquer outro site ou aplicativo móvel para verificar o saldo do seu cartão Lone Star não é suportado pelo Texas HHS e pode representar riscos de segurança ou fraude.

Datas para março