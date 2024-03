Bengals libera Joe Mixon após sete temporadas e assina instantaneamente seu substituto

Tele Cincinnati Bengals liberado correndo de volta Joe Mixon na segunda-feira, depois de passar sete temporadas com o time e estar a apenas 46 jardas de se tornar o segundo líder de corrida de todos os tempos na história da franquia. Para piorar a situação, já assinaram o seu substituto.

Bengals concordou em um contrato de dois anos com o running back Zack Mossque começou para o Colts de Indianápolis a maior parte da temporada passada, enquanto Jonathan Taylor recuperado de lesão.

Mixon, 27, é apenas um ano mais velho que Moss, que terminou a temporada passada com 794 jardas corridas e cinco touchdowns, diminuindo o uso após o retorno de Taylor a campo no final do ano.

Moss está supostamente fechando um contrato de dois anos no valor de US$ 8 milhões. Na temporada passada, Mixon liderou Cincinnati com 1.034 jardas corridas e nove touchdowns. Na verdade, ele sempre foi o líder em cada um dos seus sete anos.

Bengals caindo aos pedaços

Sem Mixon, amplo receptor Tee Higgins provavelmente será o próximo a sair, deixando os Bengals em ruínas antes da próxima temporada.

Higgins, 25 anos, solicitou uma troca na segunda-feira depois que a franquia Bengals o marcou para ter dinheiro disponível para quando Ja’Marr Chase vem bater pedindo sua bolsa.

Joe Burrow precisará permanecer saudável para que Cincy tenha alguma esperança no próximo ano, mas perder Mixon e Higgins deve preocupar qualquer torcedor do Bengals.