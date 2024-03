Benoit Saint Denis: desempenho no UFC 299 prejudicado pelo tratamento com antibióticos antes da luta

O destaque dos leves do UFC, Benoit Saint Denis, disse que estava com tempo emprestado para seu encontro crucial no UFC 299 com Dustin Poirier.

Em comunicado postado no Instagram após derrota por nocaute no segundo round, Saint Denis disse que passou por tratamento com antibióticos para uma infecção antes da luta. Como resultado, ele escreveu que seu corpo “não respondeu” normalmente durante a luta do último sábado.

“Infelizmente, esta noite, não consegui me expressar totalmente”, escreveu Saint Denis (via Google Translate). “Meu corpo não respondeu depois de uma semana de antibióticos para combater uma infecção.

“Durante todo o tempo estive presente, mas o meu corpo esteve ausente, não reagiu como habitualmente. Eu só tinha uma rodada para te dar.

Saint Denis quase derrotou Poirier no primeiro round da luta pay-per-view de sábado no Kaseya Center, em Miami. Mas na segunda, Poirier pegou o destaque francês com um contra-ataque oportuno que configurou a vitória por nocaute aos 2:32 do segundo round.

Posteriormente, Poirier disse que sua estratégia era deixar o Saint Denis gastar energia mais cedo, acreditando que não conseguiria manter o ritmo implacável nas cinco rodadas programadas. O CEO do UFC classificou a escolha de Poirier de lutar contra o competidor de classificação inferior, chamando seu desempenho de “a merda que faz de você uma lenda”.

Antes da luta, fãs de MMA online especularam se Saint Denis havia sofrido uma infecção por estafilococos, apontando para um aparente abscesso na testa que parecia estar cicatrizando.

Com sua postagem, Saint Denis pareceu confirmar que estava lidando com um problema de saúde antes da luta. Ele escreveu que a oportunidade ainda era boa demais para ser desperdiçada.

“Desculpe ter decepcionado você”, escreveu ele. “Voltarei mais forte, obrigado ao Dustin por aceitar essa luta. Foi impossível para mim não aproveitar a oportunidade de tal luta. Obrigado a todos pelo apoio. Obrigado à minha equipe e à minha família.”

O UFC 299 marcou o segundo revés de Saint Denis após uma derrota na estreia no octógono para Elizeu Zaleski dos Santos no UFC 267. Ele então venceu suas próximas cinco lutas, gerando agitação que culminou em um nocaute de destaque sobre Matt Frevola no UFC 295 em novembro passado.