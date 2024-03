Benoit Saint Denis revela infecção por estafilococos, corte de peso ruim levou à ‘pior semana de luta’ no UFC 299

Benoit Saint Denis nunca pensou seriamente em desistir da luta contra Dustin Poirier no UFC 299, mas com certeza pagou por essa decisão.

Apesar de um grande esforço para conseguir a vitória, o peso leve francês acabou sofrendo um nocaute brutal no segundo round, que serviu como seu segundo revés desde que ingressou no elenco do UFC. Saint Denis revelou depois que seu condicionamento foi eliminado por uma rodada de antibióticos que ele tomou para combater uma infecção que poderia ter cancelado sua luta.

Acontece que Saint Denis realmente tinha uma infecção por estafilococos na testa, que foi diagnosticada dois dias antes de sua partida para Miami para competir no UFC 299.

“Na última sessão de sparring, eu estava com uma coisa feia na testa”, disse Saint Denis na quarta-feira. A hora do MMA. “Faltavam dois dias para sair da França, na sexta-feira passada foi o último sparring. Eu estava saindo no sábado. Por respeito a todos, você tem que se tratar quando percebe algo assim.

“Chamei o médico e tentamos bolar um processo para tentar estar na melhor forma possível e fazer a luta acontecer. Estar em forma de luta que seja boa o suficiente para ser respeitável para o seu oponente, para dar às pessoas a luta que elas querem ver, porque você é o co-evento principal de uma luta tão grande.”

Saint Denis também lutou com a redução de peso nos últimos dias que antecederam a luta e isso só agravou ainda mais os problemas que enfrentou com a rodada de antibióticos percorrendo seu corpo.

“Fiquei cansado a semana inteira com a infecção por estafilococos”, disse Saint Denis. “Talvez isso também seja minha culpa. Cheguei um pouco pesado demais. Com o tratamento que fiz, o peso não foi diminuindo tanto [easily] e eu tinha mais dois quilos para cortar antes do corte de peso, e foi muito difícil. Paguei no dia seguinte. Eu não tive reflexos. Eu estava fora de forma.”

Depois de chegar a Miami, Saint Denis conversou com sua equipe para discutir se deveria ou não competir, mas não demorou muito para perceber que o risco valia a recompensa potencial.

“Terça-feira tivemos o debate… não demorou muito para me convencer a fazer acontecer de qualquer maneira”, disse Saint Denis. “Com uma infecção por estafilococos, às vezes em cinco dias você fica em melhor forma. Às vezes em uma semana, às vezes em oito dias. O problema foi o estresse e o corte de peso, a infecção, meu corpo não conseguiu fazer as duas coisas – não conseguiu perder peso fazendo uma dieta muito rigorosa e ao mesmo tempo tratar a infecção.

“Talvez pudesse ter sido algo que funcionou. Talvez se eu tivesse menos quilos para perder, o que vou trabalhar na próxima luta, talvez eu estivesse em muito boas condições e isso não teria me afetado dessa forma e eu estaria pronto para dar tudo de mim. Mesmo dadas estas condições, é difícil quando se tem uma grande oportunidade como essa dizer não.”

Mesmo com o corpo trabalhando contra ele, Saint Denis ainda saiu furioso do portão e teve seus momentos na luta com Poirier.

Infelizmente, Saint Denis diz que só tinha cerca de cinco minutos para dar e já estava exausto quando o segundo turno começou.

“Fui muito lento”, disse Saint Denis. “Meus chutes eram desleixados como o inferno. Vocês podem ver meu primeiro chute aos dois minutos do início da luta, foi um [body] chute, foi terrível. Na minha luta contra o Elizeu Zaleski dos Santos no terceiro round, estive melhor que no primeiro round contra o Poirier. A culpa foi minha. Somos profissionais. Estamos tentando o nosso melhor para estar na melhor forma possível.

“Ganhei o primeiro round, mas quem está desesperado sou eu, porque sei que acabou. Eu não poderia aproveitar as oportunidades lá.”

Saint Denis promete que antes de contrair a infecção por estafilococos estava mais do que pronto para enfrentar Poirier na maior oportunidade de sua carreira. Foi só depois de chegar a Miami que ele começou a perceber que a luta dos seus sonhos estava lentamente se transformando em um pesadelo vivo.

“A pior semana de luta”, disse Saint Denis. “Tive notícias muito ruins para minha saúde. Simplesmente não consegui cancelar. Pode acontecer de todo mundo ficar doente durante a semana da luta. Temos duas pernas e dois braços, somos humanos, não somos robôs. Eu esperava que, com o tratamento que fiz para minha infecção por estafilococos, esperasse que, depois de cinco dias tomando antibióticos, eu estivesse com boa saúde, pelo menos 90 por cento, e estivesse pronto para ter esta grande oportunidade e poder dar ele uma boa luta também. Porque por respeito a ele. Eu adoraria ter um pouco mais de energia para dar a ele mais de cinco minutos.”

Saint Denis não se arrepende da perda, pois optou por entrar na jaula naquela noite e ir para a guerra com Poirier mesmo que não estivesse com a saúde plena.

Tudo o que ele pode esperar agora é que eventualmente ganhe a chance de vingar essa derrota em algum momento no futuro, enquanto continua sua busca para se tornar um campeão do UFC.

“Preciso recuperar minha passagem para essa oportunidade novamente”, disse Saint Denis. “Claro que, mesmo com boa saúde, talvez eu tivesse sido nocauteado por Poirier. Ele é um grande lutador, um lutador incrível. Espero trabalhar para voltar a ter esse tipo de oportunidade e mostrar que neste dia não era o ‘Deus da Guerra’ que estava ali.

“Vou lhe dar o meu melhor novamente o mais rápido possível. Vou fazer os ajustes para tentar estar no meu melhor na luta, porque uma luta contra um cara como esse não pode ser diminuída.”