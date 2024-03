Bethenny Frankel diz que levou um soco de um homem em Nova York, parte de uma tendência maior

Bethany Frankel diz que um homem se aproximou dela em Nova York e deu um soco no rosto dela… e parece que isso faz parte de uma tendência preocupante que assola as mulheres na Big Apple.

O negócio é o seguinte… uma estudante de moda postou recentemente um vídeo no TikTok onde revelou que um homem lhe deu um soco no rosto enquanto ela caminhava pela rua – aleatoriamente e sem motivo.

TMZ. com

No clipe, a estudante diz que estava apenas olhando para o telefone – cuidando da própria vida – quando um cara apareceu e bateu nela – o que ela diz que seus amigos disseram que estava se tornando a norma para muitas mulheres em todo o mundo. a cidade.

Bem, parece que BF também é uma dessas mulheres… porque ela deixou um comentário agora excluído na postagem da aluna, revelando exatamente a mesma coisa que aconteceu com ela há vários meses, enquanto ela estava gravando um vídeo de uma padaria no Upper West Side. , desconhecido publicamente até agora.

Aliás… fomos informados de que Bethenny não excluiu seu próprio comentário – mesmo que ele não apareça mais na postagem. De qualquer forma… a questão é que Bethenny diz que isso também aconteceu com ela.

Acontece que muitas mulheres estão contando histórias semelhantes nas redes sociais. Inúmeras mulheres recorreram ao TikTok nos últimos meses para contar suas histórias e alertar outras mulheres. Todos eles têm o mesmo fio… sendo socados aleatoriamente por homens, muitas vezes em plena luz do dia.

Uma história particularmente angustiante tomou conta das redes sociais… com uma mulher alegando que um homem quebrou o que ela diz ser um saco cheio de garrafas e latas contra seu rosto, deixando-a ferida. Basicamente… parece muito perigoso para as mulheres na cidade de Nova York neste momento – com supostas violências surgindo esporadicamente… e sem qualquer provocação.