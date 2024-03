Beyoncé posa semi-nua em capa ousada de seu novo álbum ‘Carter Cowboy’

Aé se ser a primeira mulher afro-americana a liderar o Parada musical country dos EUA na Billboard não é suficiente, Beyoncé está aproveitando uma nova onda de hype com seu novo álbum ‘Cowboy Carter’.

E para comemorar o lançamento de sua nova música, a cantora de R&B estrelou o que já está se mostrando um sessão de fotos icônicaque será usada como capa do álbum de edição limitada.

Nesta edição do álbum, o jovem de 42 anos pode ser visto fumando um cigarro posando nu e vestindo apenas um faixa com o nome “Beyinc” para cobrir sua modéstia. A cantora, cujo nome completo é Beyoncé Knowles-Carterfez uma referência clara ao nome da avó, Agnz Beyinc.

O novo álbum será lançado em 29 de março e não há dúvida de que se tornará um dos lançamentos mais quentes do ano nos Estados Unidos, com Beyoncé mantendo seu status como uma das maiores artistas femininas do mundo.

Sua nova música chega logo depois que ela liderou as paradas da Billboard na música country, antes de subir ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido pela primeira vez em 14 anos com sua música ‘Texas Hold ‘Em’.

Beyoncé planeja série de shows no The Sphere

Beyoncé deu a notícia de seu novo álbum depois Usher foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LVIII. O cantor de ‘Deja Vu’ estava no meio da multidão no jogo realizado em Las Vegas ao lado de Jay-Z para assistir os Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers batalharem pelo título do campeonato da NFL.

Sua presença em Las Vegas gerou especulações de que ela planejava apresentar uma série de shows no The Sphere em Sin City após encerrar sua turnê mundial, que incluiu 56 shows em 39 países ao redor do mundo.

Não seria nenhuma surpresa se esses shows também esgotassem, talvez com apenas Taylor Swift ostentando maior apelo no cenário global. E com uma fortuna de mais de US$ 574 milhões ao longo de sua carreira, seu novo álbum só vai ajudá-la a aumentar sua pilha de dinheiro.