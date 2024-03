Beyoncé supera os críticos ao revelar a capa do Ato II

Beyoncé despertou entusiasmo entre os fãs com o lançamento antecipado de seu próximo álbum, Ato II.

Act II é um “álbum da Beyoncé”

Enquanto os singles lançados de “Cowboy Carter” foram canções country, Beyoncé escreveu isso,“Este não é um álbum country. Este é um álbum de ‘Beyoncé’.” Ela também disse que o álbum é um “continuação do Renascimento.”

Revelando a arte do álbum no Instagram, Beyoncé preparou o cenário para uma jornada musical que estava sendo preparada há anos.

“Este álbum levou mais de cinco anos para ser produzido”, ela escreveu, aludindo aos obstáculos que encontrou ao longo do caminho.

Em meio a especulações e expectativas, Beyoncé revelações lançam luz sobre a inspiração por trás Ato II criação.

Relembrando experiências passadas em que se sentiu excluída, Beyoncé expressou sua determinação em transcender fronteiras e desafiar convenções.

“As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero me forçaram a superar as limitações que foram impostas a mim”, escreveu ela. “O ato II é o resultado de me desafiar e de dedicar meu tempo para dobrar e misturar gêneros para criar esse corpo de trabalho.”

Referenciando o Prêmio de Música Country 2016 e seu desempenho “Lições do papai”Beyoncé confrontou as críticas e preconceitos que enfrentou no gênero musical country.

Em suas próprias palavras, ela embarcou em um “mergulho mais profundo” na história da música country, determinada a desafiar as expectativas e trilhar seu próprio caminho.

Beyoncé acrescentou que ela “vi como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre a nossa história musical”.

A declaração ousada de Beyoncé através da arte

A capa do álbum Act II serve como um manifesto visual, desafiando estereótipos e abraçando o simbolismo.

Do cavalo à bandeira e ao traje de cowboy, Beyoncé as imagens despertam o diálogo e provocam a reflexão.

Olhando para o futuro, Beyoncé imagina um mundo onde a expressão artística transcende as fronteiras raciais.

Nela Instagram postagem, Beyoncé escreveu: “Minha esperança é que daqui a alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante.”