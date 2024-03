Bhad Bhabie provoca briga no restaurante WeHo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Danielle Bregoli não vai deixar uma coisinha como a gravidez domesticá-la Bhad Bhabie maneiras – ela e sua comitiva se enfrentaram em outra mesa durante uma noite na cidade … TMZ descobriu.

O TMZ obteve este vídeo mostrando o final da briga de sábado à noite … 2 mulheres ficam cara a cara gritando uma com a outra, lançando bombas F com os punhos para cima, antes que uma delas seja retida e puxada para fora da Toca Madera, um restaurante em West Hollywood.

Por mais acirradas que as coisas tenham ficado, não há nenhuma evidência visual de que Danielle tenha se envolvido no pior da briga – mas o pessoal do restaurante nos disse que ela meio que desencadeou todo o incidente.

Várias testemunhas dizem que a rapper estava discutindo com o namorado/papai Le Vaughn enquanto jantavam e supostamente lhe deu um tapa. Enquanto eles discutiam, fomos informados de que alguém na mesa de Danielle notou alguém em uma mesa adjacente gravando a disputa entre BB e Le – e foi por isso que a briga, vista no vídeo, começou.

No final do vídeo, você pode ver Bhad Bhabie – que agora está com um corte de cabelo curto e pixie – levantando-se da mesa, ironicamente, com muita calma e indo para a saída com seu homem … seguindo seus amigos que ‘ tinha sido afastado da luta.

Danielle anunciou em dezembro que ela e Le Vaughn estavam esperando. Vendo como ela optou por não participar de uma briga total na noite passada… você teria que dizer que a maternidade pendente a suavizou.



