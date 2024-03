Bianca Censori aparece novamente com roupas reveladoras ao lado de Kanye West

Censores Bianca está fora de casa mostrando um pouco de carne demais mais uma vez ao lado do marido Kanye West. O aviso de seu pai para o rapper não a convenceu a mudar de postura, pois ela acabou de ser vista mais uma vez nas ruas de Los Angeles mostrando sua bunda para o mundo ver. Inicialmente, ela foi vista do lado de fora usando roupas menos reveladoras quando a exclusividade de seu pai quebrou. Mas demorou menos de uma semana para ela descartar tudo o que foi dito e continuar nesse caminho. Ainda não se sabe se mostrar seu corpo assim em público é uma decisão dela ou se Kanye West a convenceu a fazer isso como uma forma de agradá-lo. As pessoas online tendem a considerar o rapper responsável pelo que está acontecendo.

Bianca Censori apresenta passos de dança sensuais com Kanye West em festa exclusivaTikTok

Bianca Censori mostra a bunda em público novamente

Na noite de sexta-feira, os paparazzi puderam tirar fotos de Bianca Censori quando ela e Kanye West chegaram a uma festa para ouvir o próximo álbum de Kanye West, ‘Vultures 2’. A designer arquitetônica de 29 anos usava um macacão de lingerie todo preto que mostrava toda a sua bunda enquanto ela caminhava pelas ruas de Los Angeles com Kanye andando atrás dela. Ela elogiou sua roupa com sapatos pretos e seu cabelo curto castanho penteado para trás. West usou uma roupa mais conservadora com um moletom Yeezy e um casaco Balenciaga de couro. Isto parece ser uma resposta direta ao recente apelo de Leo Censori da Austrália.

Kanye West precisa ter em mente com quem ele está mexendo aqui, que é um ex-membro da máfia que é irmão de ‘Al Capone’ de Sydney. Se há alguém que Kanye West não deveria irritar, é uma pessoa que está ligada a qualquer tipo de máfia. Mas Kanye fará coisas com Kanye até o dia em que ele morrer. Nada mudará o comportamento da figura mais controversa da indústria musical. Censori provavelmente continuará vestindo quase nada nesses eventos enquanto permanecer casada com West.