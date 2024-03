Bianca Censori de volta aos trajes reduzidos durante o encontro do filme com Kanye West

Bem, Bianca Censori não escondeu o corpo por muito tempo… voltando às roupas minimalistas para um passeio com Kanye West – depois de encobrir um grande jantar com o filho mais velho de Ye.

Ye e BC foram ao The Grove para um filme em Los Angeles no domingo… aparentemente, conferindo “Duna: Parte 2” – e o estilo de Bianca estava muito mais alinhado com o que vimos no passado.

Confira as fotos… Bianca usou o top azul bebê sem alças e sem costas e legging branca transparente durante o passeio de flerte com seu homem – que manteve a simplicidade em seu habitual conjunto todo preto.

Aliás… Censori também está usando sapatos de salto alto – uma escolha interessante para uma exibição de matinê, mas sem dúvida um visual elegante.

Esse estilo de volta ao básico surge poucas horas depois que Ye e Bianca foram identificado com a filha mais velha de West Norte … e Bianca arrasou com um casaco de pele gigante.



Reproduzir conteúdo de vídeo





20/03/24 ANTECEDENTES

A cena foi bem estranha de ver… porque definitivamente não estamos acostumados com Bianca usando muita coisa – basta ver a outra roupa dela no The Grove na semana passada como exemplo. Quase nenhuma roupa digna de menção.

Parece que ela realmente encobriu o benefício de North, de 10 anos… ou talvez ela estivesse com um pouco de frio no sábado. De qualquer forma, Censori está procurando mais pessoas parecidas com ela durante o passeio da tarde.