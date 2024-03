Bianca Censori se cobre de pele para jantar com Kanye e North West

Sim, Bianca e sua filha de 10 anos procuraram Nobu. e BC chegou com um casaco peludo completo e leggings ainda por cima!

O caimento de Bianca contrasta fortemente com o que ela não tem usado ultimamente – ou seja, roupas.

Ela parou os compradores alguns dias atrás, vestindo muito pouco enquanto eles compravam alguma comida na Cheesecake Factory em The Grove, em Los Angeles.

O pai de Bianca não está nada satisfeito com o que aconteceu com sua filha arquiteta, que quase nunca divulga uma obra em público. De acordo com o Daily Mail, ele a chamou de “pônei troféu pelado e inútil”.