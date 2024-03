Bianca Censori usa vestido totalmente transparente em encontro em Los Angeles com Kanye West

euimediatamente, Kanye West e Censores Bianca conseguiram atrair todos os holofotes em Los Angeles, e não por seus projetos profissionais.

Em particular, é a modelo que tem dominado as manchetes, fazendo aparições públicas que conquistaram a todos com vestidos ousados ​​que deixe muito pouco para a imaginação. Desta vez, um body transparente resolveu o problema.

Kim Kardashian ao lado de Bianca Censori na festa de audição de “Vultures 2” de Kanye West

Fim-de-semana passado, Ex e Censori de Kim Kardashian saíram juntas pela cidade e, ao sair do veículo, a modelo vestia um body que mostrava ela não estava usando nada por baixoatraindo a atenção da mídia novamente.

Aos 29 anos, a modelo não teve escrúpulos em assumir um visual ousado embora, sim, para evitar maiores críticas tenha optado por uma tática curiosa para garantir que ninguém pudesse ver suas partes íntimasvisto que ela não estava usando calcinha.

Censores conseguiu evitar que as câmeras vislumbrassem colocando o celular na frente dela o tempo todo para que suas áreas mais íntimas não pudessem ser capturadas pelos fotógrafos.

Censori e West, um casal muito polêmico

Não é a primeira vez que Kanye West e a modelo estiveram no centro das atenções. Aliás, recentemente os dois passearam por Los Angeles com looks bem chamativos, e ela usou um vestido totalmente preto.

No início de 2024, o cantor também postou algumas fotos polêmicas do companheiro no Instagram. West, através de suas redes sociais oficiais, compartilhou fotos de Bianca Censori totalmente nua com seus seguidoresevitando a censura na Internet.

“Feliz aniversário para a mais linda, super má, musa icônica, inspiradora, talentosa artista, mestrado em arquitetura, 140 QI, amando ao meu lado todos os dias, quando metade do mundo virou as costas para mim e para a madrasta mais incrível de nossos filhos, eu te amo muito, obrigado.” por compartilhar sua vida comigo”, escreveu ele em uma de suas postagens.