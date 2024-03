Bill Belichick alertou que pode estar enfrentando o fim definitivo de sua carreira na NFL

euex-gendário Patriotas da Nova Inglaterra treinador principal Bill Belichick foi avisado que talvez nunca mais seja técnico da NFL.

Belichick é um dos melhores que já fez isso, um técnico acertado no Hall da Fama e oito vezes vencedor do Super Bowl, sete como técnico principal do Patriots e um como coordenador defensivo do New York Giants.

A despedida emocionada de Bill Belichick aos fãs do Patriot: “Sempre serei um patriota”MC

Mas as coisas terminaram mal para o veterano dos Patriots, com as duas partes decidindo “mutuamente” encerrar o relacionamento após a temporada de 2023, quando os Patriots eram um dos piores times do futebol.

Antes disso, houve uma série de decisões desconcertantes sobre pessoal e más escolhas de rascunho por parte de Belichick que deixou os Patriots em pedaços após uma década de sucesso incomparável durante os dias de Tom Brady.

Belichick conversou com o Atlanta Falcons durante o ciclo de treinamento mais recente, mas ficou sem assento na versão de cadeiras musicais da NFL, não conseguindo um novo papel.

É provável que o jogador de 71 anos queira voltar a ser treinador principal, mas um ex-executivo da NFL em Marc Ross alertou que isso pode não acontecer.

“No que diz respeito a um treinador principal,” Ross disse ao TMZ Sports. “Sim, acho que isso pode ser o fim do caminho para ele. Se ele quiser dar um passo atrás e ser um coordenador, isso pode ser algo no futuro. Vimos grandes treinadores se tornarem coordenadores, mas será ele quer fazer isso?

“Essa é a situação para ele. O que realmente aconteceu foi que Bill Belichick deu o nome e os anéis e você não pode descartar o que ele fez na liga, mas quando você é um time e olha para todos os diferentes fatores para trazê-lo para lá , isso confunde muitas coisas.”

O fator recorde

Belichick diz-se que deseja encerrar sua carreira como o técnico mais vencedor da NFL, sendo um grande historiador do jogo. Do jeito que as coisas estão, a lenda do Miami Dolphins Don Shula lidera com 328 vitórias na carreira, enquanto o favorito do Chicago Bears George Hallas é o segundo com 318.

Belichick está atualmente em terceiro lugar na lista com 302, precisando de mais 26 vitórias para encerrar sua carreira no topo da lista. Porém, é provável que isso leve pelo menos três temporadas e, aos 71 anos de idade e sem emprego na próxima temporada, ele sabe que está ficando sem tempo.