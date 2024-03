Bill Belichick está de volta ao jogo: ele é flagrado com uma mulher misteriosa em um encontro romântico em Boston

Bill Belichick é uma das figuras mais conhecidas do NFL. No entanto, o antigo Patriotas da Nova Inglaterra Coach costuma ser bastante reservado em sua vida pessoal, por isso foi uma surpresa vê-lo no que parecia ser um encontro em um restaurante em Boston, Massachusetts.

Dada a sua longa carreira e currículo impressionante, é difícil para Belichick passar despercebido. Foi o que aconteceu uma noite no início deste mês, quando um patrono não identificado reconheceu o lendário treinador e imediatamente partilhou a sua descoberta com a comunicação social.

O informante anônimo enviou uma foto de Belichick e seu companheiro da página do Instagram DeuxMeuma renomada página de fofocas, que imediatamente compartilhou o momento com o mundo inteiro.

A foto de Belichick

“Ex-Pats Head Coach Bill Belichick com uma morena anônima na Contessa em Boston,” disse o remetente anônimo em uma mensagem que acompanha a foto. “Claramente um encontro. Verifique o sorriso dele e os sapatos dela.” a mensagem foi concluída.

Na fotografia, Belichick pode ser visto vestindo uma camisa azul desabotoada, calça bege, uma jaqueta azul marinho e sapatos marrons. Embora sua companheira esteja parcialmente escondida da câmera, você pode ver que ela está vestindo calça preta e salto agulha com tiras douradas.

O casal está sentado próximo a uma janela que mostra as luzes dos prédios próximos. Ambos estão em uma conversa animada, e Belichick não tira os olhos do companheiro.

Belichick está solteiro há meses

O antigo Patriotas HC era casado com Debby Belichick de 1977 a 2006. Os dois compartilham três filhos: Amanda39, Estêvão36 e Brian32.

Um ano após seu divórcio de Debby, Belichick71, começou a namorar apresentador de televisão Linda Holliday. Os dois ficaram juntos desde então até setembro de 2023.

Poucos meses depois de sua separação Linda, o técnico também teve que se despedir dos Patriots, após 24 temporadas no comando do time. Foram, sem dúvida, alguns meses difíceis para Belichickmas ele parece estar se recuperando, afinal.