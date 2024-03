Bill Maher critica reação exagerada da pandemia de COVID

Reproduzir conteúdo de vídeo



HBO

Bill Maher descarregado na mídia e em outros que envergonharam qualquer um que ousasse questionar as restrições do COVID, porque ele diz que muitas pessoas que romperam com a sabedoria convencional estavam certas.

O apresentador do ‘Real Time’ diz que está cansado de ver as pessoas e a mídia desculpando seus erros durante a pandemia, dizendo: “Bem, simplesmente não sabíamos”. BM não os está desafiando… ele está dizendo que as pessoas que questionaram algumas das restrições foram consideradas “malucas”.

Por exemplo, Bill diz que a linha do partido – de que as escolas deveriam ser fechadas – revelou-se errada, porque os danos causados ​​às crianças ao mantê-las em casa podem ser muito piores do que o próprio vírus. No entanto, qualquer um que questionasse isso foi considerado um maluco de direita.

Bill diz que ele próprio foi alvo do desprezo da mídia ao sugerir que o COVID veio de um laboratório em Wuhan. Ele diz que embora haja uma boa chance de que tenha sido esse o caso, ele ainda está esperando por um pedido de desculpas e uma retratação, embora não esteja prendendo a respiração.

Ele continua e continua… máscaras na praia, recortes de papelão nas arquibancadas em jogos de beisebol, buracos de glória (sim, assista ao vídeo), etc etc etc.