Bill Maher dá a Garth Brooks e JK Rowling o prêmio por combater a cultura do cancelamento

O apresentador do “Real Time” realizou o segundo Cojones Awards anual na noite de sexta-feira em seu programa, e a dupla de metais foi para Garth por continuar servindo Bud Light em seu bar em Nashville … mesmo quando os conservadores boicotaram a bebida por sua parceria com transgêneros influenciador Dylan Mulvaney .

Bill aplaudiu Garth por se posicionar, porque “os cantores country estão em dívida com os fãs do estado vermelho… é por isso que não há nenhuma música chamada ‘She Thinks My Prius Is Sexy'”. Lembre-se, Garth respondeu ao boicote à Bud Light dizendo: “Se você é um idiota, há muitos outros lugares para ir.”