Billie Eilish terminou com ex-namorado após sonho envolvendo Christian Bale

Billie EilishO ex-namorado de Christian Bale para agradecer pelo relacionamento deles não ter resistido ao teste do tempo – tudo por causa de um sonho aleatório que ela teve anos antes.

A cantora contou como um sonho com o ator de “O Cavaleiro das Trevas” a levou a terminar seu relacionamento… tudo isso enquanto conversava sobre seus super-heróis favoritos com Amélia Dimoldenberg no almoço ‘pré-almoço’ dos indicados ao Oscar ao lado de seu irmão, Em Finneas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Billie se lembra do sonho – aconteceu em um pequeno café aconchegante, o sol brilhou e então… bam, ela acorda… e é como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça! Isso é um grande sinal de alerta, literalmente!

Ela conta que foi naquele exato momento, ainda deitada na cama após ter o sonho, que soube que precisava terminar com o namorado.

A cantora de “Ocean Eyes” não revelou a quem ela estava se referindo – mas é importante notar que ela está ligada ao ator Matthew Tyler Vorce e o rapper Brandon ‘Q’ Adams no passado.

O relacionamento mais recente de Billie foi com o vocalista principal do The Neighborhood Jesse Rutherfordmas a história de amor deles atingiu um obstáculo e terminar no ano passado. Seu representante disse ao TMZ na época: ‘Podemos confirmar que Billie e Jesse se separaram amigavelmente e continuam bons amigos’, … ao mesmo tempo em que rejeitam os rumores de trapaça que surgiram.

Por enquanto, parece que Billie não está focada em nenhum homem… porque sua carreira está atingindo novos patamares! Ela e Finneas estão de olho no domingo do Oscar, onde foram indicados para Melhor Canção Original por “What Was I Made For?” de “Barbie”, e eles também se apresentarão na cerimônia.