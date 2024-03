Billy Baldwin bate palmas para Sharon Stone por causa das reivindicações do filme ‘Sliver’

Billy Baldwin está ligando para BS Sharon stone As alegações de que um produtor de cinema a incentivou a dormir com Billy enquanto trabalhavam juntos em um filme… sugerindo que ela realmente gostava dele.

O ator saiu na terça-feira para negar uma alegação que Sharon recentemente fez em um podcast – onde ela alegou produtor falecido Roberto Evans disse que ela deveria transar com Billy para conseguir um desempenho melhor dele em ‘Sliver’, de 1993, no qual ela estrelou ao lado de Billy.

Billy continua afirmando que Sharon confidenciou a sua amiga, Janice Dickinson , que ela iria “fazer com que ele se apaixonasse tanto por mim que isso faria sua cabeça girar”. Basicamente, ele está fazendo parecer que Sharon realmente queria ficar com ele enquanto eles estavam filmando.

Billy faz outra alegação surpreendente, escrevendo … “A história do encontro que tive com Bob Evans implorando a ele que me permitisse coreografar a cena final de sexo na foto abaixo para que eu não tivesse que beijar Sharon é uma lenda absoluta.” Ele brinca derramando um pouco de chá um dia.