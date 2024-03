Billy McFarland oferece segunda chance aos organizadores de ‘Wonka’ no Fyre Festival II

Reproduzir conteúdo de vídeo



A equipe por trás do viral, e falhou, a experiência de Willy Wonka tem que fazer algumas pazes, e Billy McFarland – um cara que está muito familiarizado com essa situação – quer dar-lhes uma chance de acertar.

Conversamos com o fundador do Fyre Festival em Nova York e tivemos que perguntar a ele sobre o desastre do Wonka no Reino Unido que chamou a atenção do mundo… e instantaneamente lembrou as pessoas do festival fracassado de Billy.

ICYMI … fotos de um experiência pop-up de Willy Wonka na Escócia, estiveram em todo o X e outras plataformas de mídia social, com pessoas reclamando sobre como tudo era realmente sem brilho e terrível.

E Billy concorda… dizendo logo de cara que acha que os organizadores precisam fazer as pazes com as crianças pela turnê de uma estrela pela fábrica o mais rápido possível, e SE isso acontecer… ele está oferecendo à equipe Wonka uma vaga no Fyre Festival II.

Lembre-se, Billy teve uma experiência semelhante e lendáriamente ruim na forma de um festival de música para fãs bem pagos em 2017 nas Bahamas. A configuração foi péssima e Billy mais tarde se declarou culpado de fraudar investidores. Ei cumpriu cerca de quatro anos de prisão.

Billy claramente tem o segundo Fyre Festival em mente… dizendo que está marcado para o próximo ano, mas seus parceiros anunciarão a data quando estiverem prontos. Por enquanto, ele está assumindo uma função mais de marketing e tentando não exagerar e fazer muito.



E parece que os ingressos para o Fyre estão acabando rapidamente… com Billy dizendo ao mundo na quinta-feira que a pré-venda do Fyre II recebeu inscrições para cerca de US$ 110 milhões em ingressos.



