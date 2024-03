BKFC Knucklemania 4 encarando: Mike Perry malvado Thiago Alves

LOS ANGELES – Um intenso Mike Perry deu sua melhor caneca cruel ao companheiro de atração Thiago Alves após a coletiva de imprensa inicial do BKFC Knucklemania 4 em Los Angeles.

As atrações principais posaram para as câmeras seguindo uma imprensa liderada pelo personalidade da TV e fã de luta Mario Lopes. Os confrontos anteriores na coletiva de imprensa do BKFC terminaram em brigas, mas a coletiva de quarta-feira com a presença do MMA Fighting terminou sem problemas.

BKFC Knucklemania 4 acontece em 27 de abril no Peacock Theatre em Los Angeles. O evento é transmitido ao vivo via internet pay-per-view no aplicativo da promoção e em diversos parceiros online, incluindo a FITE TV.

Confira os olhares completos acima.