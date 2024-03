Blanket pede ao tribunal que não pague honorários advocatícios da avó do patrimônio de MJ

Michael Jackson A família de MJ está envolvida em uma batalha legal complexa… e nem todos estão do mesmo lado nesta – porque o filho de MJ Cobertor está tentando impedir que sua própria avó use o dinheiro da propriedade em sua luta contínua.

O negócio é o seguinte… Blanket – o filho mais novo de MJ, cujo nome verdadeiro é Bigi Jackson – apresentou documentos esta semana, obtidos pelo TMZ, pedindo ao tribunal que não permitisse que sua avó Catarina usar o dinheiro do espólio de Michael para financiar um recurso de uma decisão anterior.

Basicamente, Blanket e sua avó trabalharam juntos recentemente para impedir que os executores do espólio de Jackson realizassem uma enorme transação comercial da qual eles eram veementemente contra.

Os documentos não dizem exatamente qual foi a transação – ela esteve envolta em mistério ao longo desta saga – mas, com base em relatórios recentes, parece que pode estar relacionada ao acordo que o espólio fez com a Sony para vender cerca de metade de Catálogo de músicas de Michael por US$ 600 milhões.