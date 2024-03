Blog ao vivo do UFC 299: Petr Yan vs. Canção Yadong

Este é o blog ao vivo do UFC 299 de Petr Yan x Song Yadong, luta de abertura do card principal no sábado em Miami.

Há apenas alguns anos, Yan era o campeão peso galo do UFC e amplamente considerado um dos melhores lutadores peso por peso do mundo. Oh como os tempos mudaram. Em sua primeira defesa de título, Yan perdeu o cinturão por desqualificação contra Aljamain Sterling e desde então tem lutado para recuperar sua antiga glória. Seguiu-se uma vitória por decisão unânime contra Cory Sandhagen, mas Yan desistiu das três lutas seguintes, colocando as costas totalmente contra a parede enquanto enfrentava o jovem e faminto Song.

Com apenas 26 anos, Song deu o salto de uma “perspectiva emocionante” para uma legítima ameaça de título nos últimos anos, enquanto continuava a ter desempenhos impressionantes dentro da jaula. Mais recentemente, Song venceu Chris Gutierrez por decisão unânime em cinco rounds, o que lhe valeu a chance na elite do peso galo.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta do card principal de abertura do UFC 299 abaixo.