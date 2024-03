Blog ao vivo do UFC Atlantic City: Erin Blanchfield x Manon Fiorot

Este é o blog ao vivo do UFC Atlantic City para Erin Blanchfield x Manon Fiorot, luta principal do peso mosca feminino, no sábado, em Nova Jersey.

Uma das perspectivas mais badaladas do MMA feminino há poucos anos, Blanchfield hoje é considerada por muitos a campeã peso mosca em espera. Com apenas 24 anos e já 6 a 0 no UFC, Blanchfield teve um ótimo 2023, vencendo as ex-desafiantes ao título Jéssica Andrade e Taila Santos em lutas consecutivas. Agora ela espera se consolidar como a próxima na fila para o título peso mosca, depois que Alexa Grasso e Valentina Shevchenko fecharem seus negócios ainda este ano.

Ex-campeão peso mosca do UAE Warriors e EFC, Fiorot ingressou no UFC em 2021 e imediatamente começou a fazer barulho com nocautes consecutivos. Desde então, ela conquistou mais quatro vitórias na promoção, incluindo sua vitória mais recente, uma decisão unânime sobre a ex-bicampeã peso palha Rose Namajunas. Uma vitória sobre Blanchfield deve solidificar Fiorot como o próximo desafiante ao título no peso mosca.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Atlantic City.