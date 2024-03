Blog ao vivo do UFC Atlantic City: Vicente Luque x Joaquin Buckley

Este é o blog ao vivo do UFC Atlantic City sobre Vicente Luque x Joaquin Buckley, o co-evento principal dos meio-médios no sábado em Nova Jersey.

Consistentemente um dos lutadores mais emocionantes do elenco do UFC, Luque estava à beira de uma disputa pelo título dos meio-médios apenas alguns anos atrás, antes de derrotas consecutivas para Belal Muhammad e Geoff Neal o atrasarem. Depois de um ano de folga, Luque voltou ao caminho das vitórias com uma atuação dominante contra Rafael dos Anjos em agosto passado, e agora o jogador de 32 anos espera voltar à disputa do título com uma vitória em seu estado natal.

Dono de um dos maiores destaques da história do UFC com seu chute giratório contra Impa Kasanganay, Buckley lutou para ganhar impulso no peso médio. Mas desde que caiu para o peso meio-médio no ano passado, “New Mansa” está 2 a 0 com vitórias de qualidade sobre Andre Fialho e Alex Morono, e agora tem a chance de entrar no top 15 da divisão com uma vitória sobre Luque.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC Atlantic City abaixo.